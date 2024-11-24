جنايات النجف: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وذكر مجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته (32) قرصا و800 غرام من مادة المثيل امفيتامين، إضافة الى 100 غرام من مادة الافيون المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، فضلا عن أدوات تعاطي وميزان الكتروني عدد (4)".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".