مطالبات بفتح "خط ساخن" لإكمال بقية المعلومات للتعداد السكاني في البصرة

وقال المكتب في بيان ورد لـ نيوز، إن "دستور جمهورية ٢٠٠٥ وما جاء في التزامات من ان لكل فرد الحق في اثبات وجوده في الحياة والمساواة والجنسية في بلده، لذا تطالب مديرية إحصاء محافظة البصرة بعضويتها في اللجنة العليا للتعداد العام بفتح الخط الساخن او استحداث خطوط ساخنة لإكمال بقية المعلومات للتعداد السكاني".وأضاف المكتب، "مازلنا نتلقى المناشدات من عدد من المناطق منها اطراف قضاء شط العرب وعدد من مناطق أبي الخصيب ومناطق أخرى انجاحا واكمالا لاستحقاق البصرة الممولة للعراق وابعادا لها عن التهميش".وطالب المكتب، بـ"تدقيق البيانات مع دوائر الاحوال المدنية والبطاقة التموينية لغاية العاشر من شهر ١٢ للعام الجاري".