توقف صادرات الغاز الإيراني الى العراق بالكامل لهذا السبب

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "وزارة الكهرباء تنفذ حاليًا خططها الاستراتيجية والطارئة لرفع قدرات المنظومة الكهربائية الوطنية وبجميع قطاعاتها (إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا) وتعيد العمل بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة منذ سنوات عديدة لاستحصال طاقات توليدية كانت ضائعة وغير مستغلة لتحسين الإنتاج ورفع معدلاته بما يناسب استقرارية التجهيز، معتمدة في ذلك بجزء من تشغيل محطاتها الإنتاجية على الوطني، وجزءًا آخر منها على الوقود الوطني، وآخر على المستورد، ريثما تكتمل مشاريع الحكومة العاملة على تأهيل حقول الوطنية".ولفتت الوزارة إلى "توقف إمدادات الإيراني بالكامل لإغراض الصيانة لمدة (15 يومًا بحسب الجانب الإيراني) عن والمنطقة ومحافظات الأوسط، مما أفقد المنظومة (5500 واط)"".وبحسب البيان، "من المتفق أن تكون إطلاقات اليوم الأحد بواقع (25 مليون متر مكعب / يوميًا) والآن المدفوع هو (7 مليون) تم تحويله من والوسط للمنطقة الجنوبية".وأضاف البيان: "وعليه ستنسق وزارة الكهرباء وفق التوجيهات الحكومية مع وزارة النفط بشكل أعلى لتعويض ما خسرته المنظومة من غاز"، داعيًا الجميع إلى "مراعاة الظرف الخارج عن السيطرة والمحافظة على الأحمال لحين إكمال أعمال الصيانة ومعاودة ضخ بالكميات المطلوبة".