معهم حوالي 500 عائلة سورية.. عدد اللاجئين اللبنانيين في العراق يقترب من الـ40 الفا

وبحسب بيانات المنظمة، فإنه في الفترة من 27 سبتمبر/أيلول إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني، بلغ عدد اللاجئين 39071 لاجئا لبنانيا وصلوا إلى منذ تصاعد الأعمال العدائية في لبنان.وأضافت أن تدفق اللاجئين اللبنانيين انخفض في الآونة الأخيرة إلى معدل 500 لاجئ يوميا، مقارنة بـ700 لاجئ في الأسبوع السابق.وأشار التقرير الأممي إلى أن معظم اللاجئين يتم إيوائهم في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، مع أعداد أقل موزعة على المحافظات الوسطى والجنوبية، بما في ذلك بابل وبغداد وديالى ونينوى وصلاح الدين والمثنى.ويشير التقرير أيضاً إلى أن 493 عائلة سورية نازحة من لبنان اتصلت بالمفوضية السامية للأمم لشؤون اللاجئين لتسجيلها في .