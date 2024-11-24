هيئة الإحصاء تعلن بدء المرحلة الثالثة والاخيرة للتعداد السكاني

وشدد رئيس الهيئة، في بيان، نقله المكتب الاعلامي للوزارة، على ان "الفرق الميدانية ستقوم بزيارة جميع الاسر التي لم يتمكن العدّادون من زيارتها خلال المرحلة السابقة"، لافتا الى ان "المرحلة الثالثة تتضمن، التعرّف على الخصائص الحياتية للسكان، في مجالات والسكن والتعليم والخدمات والعمل والصعوبات".وأضاف كاظم، ان "هذه البيانات تمثل اهمية كبيرة بالنسبة للتنمية وتحسين مستوى الخدمات وتوجيه مسارات المشاريع الخدمية والتنموية على مستوى المحافظات والاقضية والنواحي والقرى والمناطق السكنية"، مضيفا ان "الفرق الميدانية ستقوم خلال هذه المرحلة بزيارة جميع الاسر، بما فيها الاسر التي لم يتم الوصول اليها في اليومين الماضيين، لاستكمال جميع البيانات".