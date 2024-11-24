عطل تنتظر العراقيين.. ما هي؟

نيوز – محلي

يشهد شهر كانون المقبل عددا من العطل الرسمية الموجودة في قانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2024.

وسيكون يوم من شهر كانون المقبل عطلة رسمية لابناء الايزيديين بمناسبة عيد الصيام.

كما سيكون يوم 25 من كانون المقبل عطلة رسمية تمتد لنحو 5 أيام الى أبناء الطائفة المسيحية بمناسبة عيد ولادة المسيح (ع) تتبعها أعياد رأس السنة.

كما سيكون يوم من كانون الثاني المقبل عطلة رسمية لجميع والذي سيصادف من رأس السنة الميلادية وسيكون يوم اربعاء.