قرار حكومي يخص "لية الغنم"

نيوز – محلي

أصدرت الحكومة العراقية، قرارا يخص استيراد "لية الغنم".

وقال وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "الوزارة تؤكد على منع استيراد أي أنواع من الشحوم "اللية" وتشدد على أهمية دور الجهات الأمنية في وزارة الداخلية وجهاز الوطني لمتابعة دخول أية مواد غذائية مهربة ممنوع دخولها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين".

بدوره، أكد مدير عام دائرة البيطرة في الوزارة ثامر حبيب حمزة الخفاجي للوكالة الرسمية إن "الشحوم الحيوانية "اللية" معدة للطعام وتستخدم في الصناعات الغذائية ولها شروط فنية وصحية ومواصفة قياسية عراقية برقم 452"، مبينا أنه "عند انتهاء صلاحية الشحوم تتحول الى شحوم صناعية تدخل في صناعات الصابون والشامبو والمساحيق واستخدامها في الطعام له مضار على ".

وأضاف، "لتلافي استخدام الشحوم الحيوانية الصناعية كشحوم حيوانية غذائية، طالبت وزارة الزراعة بموجب كتابها المرقم 34068 في الـ15 أيلول 2015 بمنع استيراد الشحوم الصناعية وقد منعت من الاستيراد بموجب كتاب مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم س ل / 571 في الثامن من تشرين الأول 2015"، لافتا الى أن "عملية دخول الشحوم الصناعية تتم عن طريق التهريب ويندرج ضمن الغش التجاري وفيه مخاطر كبيرة عند استخدامه في الطعام على صحة الإنسان".