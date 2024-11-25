الإعدام لإرهابي ينتمي إلى داعش في كركوك

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المجرم ضبط بحوزته عبوة لاصقة مع جهاز موبايل وسلك خاص بتفجير العبوات داخل منزله كان يروم تفجيرها داخل بقصد بث الرعب والخوف بين الناس تحقيقا لغايات ارهابية عام 2018".وأضاف أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الثانية /3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".