إقليم كردستان يعلن نتائج التعداد السكاني

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الاثنين 25 تشرين الثاني 2024، لإعلان النتائج الأولية للتعداد السكاني في إقليم كردستان، حيث قال إن "عدد سكان إقليم كوردستان بلغ 6 ملايين و370 ألف نسمة".وفقاً لوزير التخطيط الكردستاني، بلغ عدد الذكور، 3 ملايين و200 ألف، بنسبة 50،24%، وعدد الإناث 3 ملايين و170 ألفاً، بنسبة 49،76%.وأضاف، أن "عدد سكان بلغ 84%، فيما بلغ عدد سكان 16%.وتابع، أن "عدد الأسر بلغ مليوناً و379 ألف أسرة".وأوضح، أن "نسبة السكان في سن العمل بلغت 63,4%، فيما بلغت نسبة السكان فوق سن العمل 4.4%.وفي ما يأتي أبرز التي أعلنها رشيد، كنتائج أولية مع اكتمال قاعدة البيانات العامة للتعداد العام للسكان والمساكن/ 2024 :إجمالي عدد السكان: أكثر من 6 ملايين و370نسبة سكان المدن 84 %نسبة سكان 16 %عدد المساكن: 8 ملايين و37 ألف و221 منزل.عدد الأسر: مليون و379 ألف و163 أسرة.معدل النمو الأسري: 4.3 .عدد الذكور: 3 ملايين و200 ألف و506.عدد الإناث: 3 ملايين و170 ألف و162.نسبة الأسر التي ترأسها نساء: 11.86%.نسبة الأسر التي يرأسها رجال: 88.14 %.نسبة السكان دون سن الـ 15 عاماً، 31.9 %.نسبة السكان في سن العمل بين 15 إلى 64 عاماً: 63.07 %.نسبة السكان فوق سن العمل 65 عاماً، 4.4 %.نسبة النمو السكاني لإقليم كوردستان مقارنة بعام 2009، 2.48 %.عدد الوحدات السكنية: مليونان و28 ألف و37 وحدة.وأشار وزير التخطيط في إقليم كوردستان إلى أن 4 % من سكان إقليم كوردستان لم يتم إحصاؤهم بعد، ما يعني أن الإحصائيات المعلنة اليوم هي نتائج أولية.وأضاف أنه وفقا للنتائج الأولية للتعداد، فإن سكان إقليم من الشباب ودخلوا في هبة ديموغرافية حيث يجب أن تكون نسبة السكان في سن العمل 6 % فما فوق.