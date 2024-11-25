الانواء الجوية تحذر: امطار غزيرة جنوب وشرق العراق

وقالت في منشور على صفحتها الرسمية تابعته نيوز، انه "تشير تحديثات نماذج الطقس المستلمة من قسم التنبؤ الجوي الى تقلبات في كافة مدن البلاد يوم الثلاثاء وكذلك تعرض مدن شرق البلاد، ميسان وواسط وديالى والسليمانية ومدينة صلاح الدين والبصرة الى هطول رعدي يمتاز بالغزارة على فترات وذلك بتاريخ 26/11/2024 مساء".وأضافت: "كذلك متوقع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات والليل خلال الأيام المقبلة وفرص تشكل صقيع على الطرقات والمزروعات امر وارد في شمال وغرب البلاد والجنوب الغربي".المنشور ادناه: