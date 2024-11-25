قرار مهم لهذه المحافظات

نيوز – اقتصاد

قرر الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، تشكيل لوضع آلية مناسبة لاحتساب حصة المحافظات المشمولة بالبترودولار.

وقال المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان ورد لـ نيوز، ان "نائب وزير التخطيط محمد تميم ترأس اليوم الاثنين، الجلسة السادسة والثلاثين للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى بحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة ورئيس هيئة الاوراق المالية ووكيل وزارة النفط ومستشار للشؤون القانونية ".

وأضاف ان "المجلس استضاف مدير عام المشاريع ومدير العقود في امانة لمناقشة اعمال البنى التحتية لمدينة الصدر الجديدة".

واشار مدير عام المشاريع الى ان "المشروع يتضمن تهيئة شبكات المجاري والماء والكهرباء والاتصالات والطرق لمدينة الصدر الجديدة وقرر التوصية الى مجلس الوزراء بالموافقة على زيادة الكلفة التخمينية للمشروع اعلاه".

كما أستضاف رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومدير عام الدائرة القانونية فيه ومدير عام العقود الحكومية في وزارة التخطيط لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بتقييم عقود المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأستعرض رئيس الديوان قرارات اللجنة بتصنيف تلك العقود الى جداول وحسب الموقف المالي والقانوني لتلك العقود وقرر أرسال تلك القوائم الى مجلس الوزراء لغرض الموافقة على ارسالها الى الجهات القطاعية المعنية لاتخاذ ما يلزم وفق توصية اللجنة الخاصة بذلك.

وناقش احتساب مستحقات المحافظات من البترودولار بعد عرض قدمه رئيس ديوان الرقابة ومدير عام الدائرة الاقتصادية في وزارة التخطيط، وقرر تشكيل برئاسة المستشار القانوني لرئيس الوزراء وعضوية الوكيل الفني لوزارة التخطيط ومدراء عامون عن وزارة النفط والتخطيط والمالية والهيئة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية لوضع آلية مناسبة لاحتساب حصة المحافظات المشمولة بالبترودولار .

وأطلع على التقرير الدي أعدته وزارة التجارة فيما يخص زيادة نسبة الدعم للمنتجات المصنعة ونصف المصنعة المصدرة وذلك لتشجيع المصانع بالاهتمام بجودة الصناعية العراقية وتشغيل الايدي العاملة المحلية وزيادة الصادرات.

ووافق على اصدار أمر غيار ( رقم 2) لعقد أنشاء جسر حديدي على مجرى نهر الصلال في محافظة البصرة ضمن مشروع تنفيذ أعمال برنامج أنعاش الاهوار.

كما وافق على زيادة نسبة ومبلغ الاحتياط لمشروع المجمع السكني في كربلاء – الجزيرة 2.