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العراق يطلق مبادرة "لها"
محليات
2024-11-25 | 12:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
5,050 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
قرر
المجلس
الأعلى
لشؤون المرأة، اليوم الاثنين، اطلاق مبادرة "لها".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري للمجلس
الأعلى
لشؤون المرأة، جرت خلاله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها".
واضاف ان "المجلس بارك نجاح عملية التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، والذي يعد خطوة تنموية مهمة لرسم خارطة المستقبل، خصوصاً وأنه سيشكل قاعدة بيانات مهمة عن وضع المرأة داخل المجتمع، وإعداد الخطط اللازمة للارتقاء بواقعها"، لافتا الى انه "جرى خلال الاجتماع توجيه الوزارات بضرورة إشراك
أكبر
عدد من النساء المؤهلات من ذوات الكفاءة في
إدارة
الأقسام، وتمكينهنّ من تولي المناصب العليا، بالاضافة الى دعم النساء وضمان استفادتهنّ من البرامج الاجتماعية من خلال راتب الرعاية الاجتماعية، والقروض الميسرة لهنّ للعمل في المشروعات الصغيرة المدرة للدخل".
وذكر انه "تم التصويت على اطلاق مبادرة (لها) التي تتضمن عدة برامج تهدف الى تمكين النساء اقتصادياً وتعزيز قدراتهنّ، منها مبادرة افتتاح مراكز محو الأمية للنساء في بغداد والمحافظات، ومبادرة التوعية من الأمراض النفسية والجسدية الشائعة، وكذلك التوجيه بتخصيص مركز للمرأة والطفل في كل محافظة، وإنشاء قرى زراعية ذكية للنساء بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، فضلاً عن الموافقة على تدريب (500) شابة مهندسة زراعية، من غير الموظفات، بالتعاون مع أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات"، موضحا انه "من أجل تعزيز كفاءة ومهارة الموظفات، أقر الاجتماع إقامة الندوات التخصصية النسوية، في العديد من الجوانب، لتسليط الضوء على أهمية دور المرأة وتعزيز مشاركتها وفاعليتها في القطاع الحكومي".
وذكر انه "جرى متابعة مشروع قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، وما يتعلق بالمرأة في مواده، والتسريع بإجراءاته، كما تابع
المجلس
مراحل انجاز منصة (عين المرأة وبنك أفكارها) بنسختها التجريبية"، لافتا الى ان "المجلس اتخذ عددا من القرارات الأخرى، من بينها، إطلاق حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، والموافقة على تسمية أحد الجسور باسم إحدى الشخصيات النسوية العراقية البارزة، وإقامة مهرجان شعري سنوي للنساء".
وأوضح ان "الاجتماع ناقش موضوع الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على غزّة ولبنان، حيث جرى التأكيد على ضرورة استمرار الدعم والمساندة للإشقاء الفلسطينيين واللبنانيين، واطلاق حملة اغاثة من قبل
المجلس
الاعلى للمرأة لضيوف
العراق
من فلسطين ولبنان".
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