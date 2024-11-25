مصرع وإصابة 11 شخصا بحادث سير في الناصرية

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمصرع وإصابة 11 شخصا بحادث سير في بمحافظة .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "مركبة من نوع كيا باص انقلبت عند مدخل الغربي".

وأضاف أن "الحادث اسفر عن أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بجروح".