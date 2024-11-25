ضبط 11 مركبة تحمل أدوية مخالفة للضوابط في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، عن ضبط 11 مركبة تحمل أدوية مخالفة للضوابط والشروط .

وقالت القيادة في بيان، " بجهد استخباري وتنسيق عالي المستوى تمكنت قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز من (الاجهزة الاستخبارية، هيئة التفتيش- الرقابة الصحية) من ضبط (11) حمل كبيرة محملة بالادوية المخالفة لضوابط وشروط وزارة بعد متابعة خط سيرها في (ناحية الراشدية) الطريق الرئيسي شمالي شرق العاصمة".

وأضاف البيان أنه تم "القبض على سائقيها، وتم تسليمهم اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال القانونية بحقهم".