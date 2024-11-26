البرد يقتحم العراقيين.. محافظة تقترب من الصفر مئوية

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، تسجيل محافظة السليمانية درجة حرارة تصل الى الصفر مئوية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم في المنطقتين الشمالية والجنوبية مع تساقط أمطار متوسطة الشدة مع فرصة للثلوج في المنطقة الشمالية، وغائم جزئي في المنطقة الوسطى، كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في جميع مناطق البلاد".

وأضافت، أن "الطقس ليوم الخميس المقبل الطقس صحواً ويتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، فيما تنخفض درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".

وتابعت أن "طقس المقبلة سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة تنخفض في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية"، لافتا إلى أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ويتشكل ضباب خفيف صباحاً".

وتابعت ان "درجات الحرارة العظمى في البصرة 23 وذي قار والديوانية 20 وبغداد 15 مئوية"، مشيرة الى ان "الحرارة العظمى في أربيل 11 والسليمانية 10 ودهوك 9 ، فيما ستسجل السليمانية اقل درجة حرارة صغرى في البلاد وهي 2 مئوية".