"الحزب كلفنا".. تفاصيل مثيرة عن اعترف صدام حسين بنزاهة عبد الكريم قاسم

نيوز – محلي

كشف جمال مصطفى، صهر رئيس النظام السابق صدام حسين وسكرتيره، تفاصيل مثيرة عن دور الأخير في محاولة اغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم وما قاله عنه بعد أن تسلم مقاليد الحكم.

وفي حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال جمال مصطفى "في عام 1959 قرر حزب البعث المنحل بقيادة فؤاد الركابي اغتيال قاسم، لكن قبل وقت قصير من التنفيذ المقرر في السابع من تشرين من تلك السنة، اعتذر أحد أعضاء المكلف بالاغتيال فكان هناك من اقترح الاستعانة بشخص اسمه صدام حسين".

وأضاف أنه "خلال الكمين الذي نُصب بشارع الرشيد في بغداد، أصيب قاسم بجرح بسيط وأصيب صدام بشظية في ساقه".

وتابع: "هربا من الاعتقال فر الركابي إلى سوريا.. وهناك كان يكرر السؤال عن صدام ومصيره إلى أن علم أنه نجح في الفرار بعدما رتب شخصيا رحلته السرية إلى سوريا".

وتابع "في احد الأيام كان هناك اجتماع لمجلس الوزراء فذكره أحمد حسين (رئيس الديوان)، بأن اليوم هو 7-10 أي ذكرى محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم، فقال صدام قمنا باغتيال عبد الكريم قاسم في ذلك الوقت ولم نسأل ما هي أسباب هذه المحاولة، ولماذا؟ الحزب كلفنا بهذا الفعل وقمنا به".

تجدر الإشارة إلى أن عبد الكريم قاسم هو أول حاكم بعد الحكم الملكي، وأحد قادة ثورة 14 تموز، وجرى إعدامه بعد الانقلاب على سلطته بقرار من التيار المتشدد في حزب البعث المنحل في 9 شباط 1963 عن سن ناهز 48 عاما.