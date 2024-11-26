الدفاع تطلق خدمة التقديم على راتب المعين للجرحى العسكريين (رابط)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "الخدمة تهدف الى دعم ذوي العسكريين المصابين عبر توفير راتب المعين المتفرغ بما يسهم في تسهيل حصولهم على الرعاية اللازمة تنفيذاً لخطة الحكومة في تقديم الرعاية لهذه الشريحة المضحية، عبر أور الالكترونية للخدمات الحكومية بالتعاون مع لشؤون المحاربين".ادناه رابط التقديم: