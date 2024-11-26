لماذا حجب موقع " IMDb"؟

نيوز – محلي

أعلنت وزارة الاتصالات، عن سبب حجب موقع " IMDb".

العام لشركة السلام العامة إحدى تشكيلات الوزارة نبيل عبد الباقي في بيان ورد لـ نيوز، ان "شركة السلام العامة تعتبر من الجهات الحكومية المسؤولة عن فحص المواقع وحجبها"، مبينا ان "الحجب جاء بعد فحص المحتوى الذي يبثه موقعIMDb ، المسيء لنسيج ويستهدف تقاليده وقيمه".

وأضاف ان "قرار الحجب لم يكن عشوائياً عكس ما يروج له، وإنما تم بعد ومتابعة مستمرة وعلى اساس ذلك حجب الموقع كونه يروج للمحتوى الهابط الذي يضم عدداً من الأفلام الاباحية والصفحات غير أخلاقية ".