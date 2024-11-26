خبر سار للراسبين بالسادس الاعدادي بكافة فروعه

نيوز – محلي

بحثت التربية النيابية، اليوم الثلاثاء، اعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة الصف السادس الاعدادي بكافة فروعه.

وقالت الإعلامية لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، ان "لجنة التربية النيابية عقدت اجتماعاً برئاسة النائب سعاد جبار الوائلي رئيسة اللجنة وحضور اعضائها لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال".

وأضافت ان "اللجنة ذكرت خلال الاجتماع انها حيث اوصت من خلال مخاطباتها الرسمية وزارة التربية بضرورة اعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة الصف السادس الاعدادي بكافة فروعة الراسبون بمادة واحدة او ماد تين للعام الدراسي ( 2023 ، 2024 ) للدراسة الصباحية والمسائية"، لافتا الى ان "ذلك جاء حرصا من اللجنة على مستقبل طلبتنا لمنحهم فرصة لغرض اكمال مسيرتهم الدراسية ولفك الزخم الحاصل في المدارس الثانوية".

وتابعت انه "تم بحث الاجتماع موضوع مضاعفة الخدمة التربوية للمعلمين والمدرسين في القرى والارياف النائية"، لافتة الى ان "لجنة التربية لديها رؤية سابقة لتعديل قانون وزارة التربية رقم ( 22) لسنة 2011".