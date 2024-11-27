نبأ سار لتدريسيي الجامعات في بغداد

وقال عضو العزاوي، إن حكومة المحلية، وضعت في أولويات عملها دعم الشرائح التدريسية بما يعزز مكانتهم العلمية، مضيفاً أن شكل في ضوء ذلك، مختصة لدراسة آليات تخصيص قطع أراضٍ ملائمة في للتدريسيين.وأشار إلى أن كتاباً ورد من وزارة العالي إلى يتضمن طلباً بتخصيص قطع أراضٍ لتدريسيي بغداد، فضلاً عن ثماني جامعات حكومية أخرى إضافة إلى موظفي وزارة العالي أسوة بأقرانهم من تدريسيي المحافظات الأخرى.وتابع العزاوي أن اللجنة طلبت من الوزارة إعداد استمارة ببيانات متكاملة للتدريسيين من حيث أسمائهم وأعدادهم وتخصصاتهم مع إعطاء أولوية لمن لديهم خدمة طويلة تزيد عن 25 عاماً ولم يتسلموا أي قطعة أرض، مع مخاطبة مديرية بلديات لتهيئة قطعة أرض ملائمة.وأكد وجود أولويات في توزيع الأراضي لفئات أخرى مستحقة من الشهداء والسجناء السياسيين والمتقاعدين إضافة إلى موظفي القطاع العام والخاص، والذين لديهم طلبات عدة لاستحصال قطع أراضٍ، ما يستلزم إعداد دراسة شاملة لتحقيق الأولوية في التوزيع بين الفئات المستحقة.وكشف في السياق ذاته، عن وجود قطعة أرض مخصصة منذ سنوات من قبل إحدى الوزارات لتدريسيي بغداد، لم يتم إجراء أي تحرك عليها من قبل الوزارة سواء بتوزيعها أو بناء مجمع سكني، وبالتالي فإن الأمر بحاجة إلى تكوين رؤية واضحة وشاملة للتنفيذ، لاسيما أن تعاني من صعوبات في استحصال أراضٍ مخدومة.