استذكاراً لضحايا جسر الزيتون.. ذي قار تعطل الدوام الرسمي غدا

وذكر في بيان ورد لـ نيوز، أن "مجلس محافظة قرر تعطيل الدوام يوم غد الخميس استذكاراً لضحايا حادثة جسر الزيتون".يذكر أن "حادثة جسر الزيتون" في الناصرية، وقعت في 28 تشرين الثاني عام 2019، وراح ضحيتها العشرات من المتظاهرين بين وجريح، في واحدة من أكثر الأحداث دموية خلال الاحتجاجات التي شهدها .