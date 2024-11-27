التعليم تعلن نتائج القبول المركزي لطلبة الدور الثالث

وتتضمن نتائج المركزي المنشورة في بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة () قبول (25565) طالباً ضمن القناة العامة وقبول (925) طالباً ضمن قناة ذوي الشهداء فيما تضمنت النتائج قبول (74) طالباً ضمن قناة خريجي مدارس المتميزين وكلية الدارسين باللغة الإنكليزية، بحسب بيان للوزارة ورد للسومرية نيوز.وبهذا الصدد، تدعو دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة – بحسب البيان - الى إتمام إجراءات التسجيل في الجامعات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2024/11/28.