في البصرة.. صاعقة تتسبب بحريق داخل ناقلة نفط (فيديو)

شهدت البصرة، مساء اليوم الأربعاء، اندلاع حريق في ناقلة نفط بسبب صاعقة.



وقال مصدر محلي في حديث لـ نيوز، إنه " في الموانئ النفطية العراقية واثناء التحميل اندلع حريق ب سيط على ناقلة النفط بسبب صاعقة".

وأضاف "لم يتم تحديد عائدية الناقلة لأية دولة"، الى "فرق الاطفاء سيطرت على الحريق".