اعتقال متهم باغتصاب طفل في سامراء

أعلنت مديرية شرطة بمحافظة الدين، الأربعاء، عن اعتقال متهم بارتكاب جريمة اغتصاب بحق طفل.

وقالت في بيان، "بتوجيه مدير مديرية شرطة اياد حسن السامرائي بسرعة القبض على متهم بارتكاب جريمة اغتصاب، القت مفارز مركز شرطة القادسية القبض على متهم بارتكاب جريمة اغتصاب بحق طفل".

وأضاف البيان "تم توقيف المتهم واحالته الى المختصة لينال جزاءه العادل".