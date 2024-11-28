اين وصل ملف النازحين القاطنين في مخيمات إقليم كردستان؟

وقال الوكيل الإداري في الوزارة الدكتور كريم النوري إن هناك إقبالاً من قبل النازحين في المخيمات للعودة الطوعية إلى مناطق سكناهم الأصلية، لاسيما مع دخول فصل الشتاء.وأضاف أن الوزارة بدأت توزيع المساعدات الخاصة بالموسم الشتوي من مساعدات ومواد عينية وخيم بين النازحين من أجل مواجهة فصل الشتاء، إلى جانب توفير احتياجات المقبلين على العودة إلى مناطقهم. وأشار النوري إلى العمل على الإسراع بغلق المخيمات، بحسب الأمر الديواني الذي أعلن عنه في آب الماضي الخاص بالعودة الطوعية.وأكد وجود تنسيق مع إقليم للمضي بالعودة الطوعية للنازحين، سعياً لإغلاق هذا الملف خلال المدة المقبلة. وسجلت وزارة الهجرة والمهجرين إقبالاً كبيراً للتسجيل على العودة للنازحين من قضاء بعد استقرار مناطقهم أمنياً وخدمياً.