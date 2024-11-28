إطلاق رواتب هذه الفئة

وذكرت رئيسة هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة عبد الرحيم في بيان ورد لـ نيوز، أن “ أكملت إجراءات الصرف لأكثر من (393) ألف مستفيد، لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ اجمالي يبلغ أكثر من (67) مليارا و(352) مليون دينار”.ودعت عبد الرحيم، المستفيدين والمستفيدات إلى "التوجه إلى المنافذ المعتمدة للصرف، وذلك بعد تبليغهم برسالة من المصارف”.