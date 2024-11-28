كربلاء.. اعتقال تاجري مخدرات من باكستان

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، باعتقال تاجري مخدرات يحملان الجنسية .

وقال في حديث لـ نيوز، إن "مكافحة مخدرات قبضتها على تاجرين للمواد المخدرة باكستانيين الجنسية".

وأضاف أنه "تم ضبط (1) كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة".