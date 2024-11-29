العتبة الحسينية تعلن تسيير قافلة لإغاثة اللبنانيين

وقال معاون رئيس قسم العلاقات في العتبة الحسينية، أحمد حسن فهد، إنه "انطلقت اليوم القافلة الرابعة المرسلة من قبل العتبة الحسينية والخاصة بإغاثة العوائل في ولبنان حيث تحمل العديد من المواد الغذائية والأفرشة والبطانيات".وأشار إلى "التركيز في هذه القافلة على إرسال البطانيات والأفرشة بصورة عامة والملابس، لأن فصل الشتاء قد أتى والأجواء في وسوريا شديدة البرودة".وأضاف: "تتميز هذه القافلة بأنها سوف تصل إلى مباشرة عن طريق الأراضي السورية ليتم توزيعها على العوائل هناك، فيما كانت القوافل السابقة تصل إلى حيث تم توزيع المواد التي حملتها على الوافدين اللبنانيين في سوريا".