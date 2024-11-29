وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "أربعة أشخاص لقوا مصرعهم إثر حادث سير مروع في منطقة الوزيرية قرب جامع العاني بالعاصمة بغداد"ادناه:وتُسجّل المحافظات العراقية يومياً حوادث مرورية وانقلاب سيارات، بسبب المخالفات المستمرة التي صارت مشهداً مألوفاً في شوارع البلاد، كقيادة شبان بأعمار صغيرة بدون رخص السياقة، وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور، فضلاً عن عدم الإلمام بأصول القيادة وإرشادات المرور في الشوارع، وغير ذلك.