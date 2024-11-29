السوداني يبحث مع شركة إسبانية مشروع إنشاء خط سكة حديد نجف -كربلاء

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ نيوز، أن "الأخير استقبل في مقرّ إقامته بالعاصمة مدريد، اليوم الجمعة، وفداً يمثل شركة إيماثيا كونسلترانس المختصة بالقطارات".وأكد "أهمية حضور الشركات الإسبانية للاستثمار في العراق، مشيراً إلى أن توقيع عقدين سابقين مع شركة إيماثيا، يندرج ضمن الثقة التي تتمتع بها الشركات الإسبانية في القطاع الاستثماري في العراق".وجرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "التباحث مع بخصوص مشروع إنشاء خط سكة حديد نجف - الاستثماري ومقترحهم بأن يمتد الخط إلى بغداد، حيث سبق أن تم التعاقد مع لإنشاء خطي سكة حديد (بصرة - شلامجة)، ومذكرة تفاهم لإنشاء خط سكة حديد (مهران - كوت - كربلاء)".