سبت وعطلة ولكن: ما هي الأماكن المزدحمة في بغداد الان ولماذا؟

وتركزت الازدحامات في المناطق التي تعد مراكز تجارية، وكذلك في مراكز المراقد والزيارات الدينية، وكذلك مراكز صيانة السيارات، حيث يستغل المواطنون العطلة لانجاز أعمالهم.وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:الجمهورية بين ساحة الخلاني ومجسر باب المعظم السايدين ازدحامالرشيد بين جسر السنك وساحة الميدانمجسر وجسر باب المعظمالشيخ عمرمن ساحة الطيران الى ساحة الخلانيمن ساحة الطيران الى مقبرة الغزاليساحة التحريركراج النهضةجسر الصرافيةالشارع بين متنزه الشالجية الى نادي الزوراء ومقهى البيروتي ازدحام السايدينالمحيط وجسر الائمة/ الكاظميةالدامرجي وجميع الازقة المتفرعة منه14 تموز من مجمع السلام الى العلاويالمنصور وشارع النقابات والبيجيةمجسر الأمانة وشارع 52صناعي البياع