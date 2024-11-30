انقاذ فتاة ومقتل شاب ومصرع باكستاني.. 3 حوادث في بغداد

وقال لـ نيوز، ان "فتاة تولد 2010 اصيبت نتيجة محاولتها الانتحار باسلوب شنق نفسها ضمن الصدر"، مبينا انه "تم انقاذها من قبل ذويها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج".وفي حادث اخر، افاد بأن "مشاجرة بين شخصين لم تعرف اسبابها داخل كرة قدم ضمن منطقة الرشاد تطورت الى إستخدام الأسلحة البيضاء (سكين) ما اسفر عن مقتل احدهم فيما لاذ الجاني بالفرار".ولفت الى ان "عامل باكستاني الجنسية لقي مصرعه داخل مطحنة يعمل بها ضمن قضاء المدائن نتيجة سقوطه من درج المطحنة حسب ادعاء صاحبها"، الى انه "تم التحفظ على صاحب المطحنة كاجراءات اصولية".