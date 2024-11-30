تمثال لنازك الملائكة يزين وسط بغداد

شهد مجمع الحكومة القديم وسط بغداد، مساء السبت، إزاحة الستار عن تمثال الشاعرة العراقية نازك الملائكة.

وقالت وزارة الثقافة في بيان، "أزاح وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكّاك البدراني الستار عن تمثال الشاعرة العراقية الكبيرة نازك الملائكة، مساء السبت، للنحات المغترب مسير في السراي ضمن مجمع الحكومة القديم وسط بغداد".

ونقل البيان عن البدراني قوله، إن "إقامة هذا التمثال جاء تنفيذا لتوجيهات محمد شياع السوداني بمناسبة المنظمة للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الشاعرة العراقية نازك الملائكة رمزاً للثقافة 2023، بمناسبة مئوية ولادتها".

وأضاف أن "ولادة الشاعرة الخالدة نازك الملائكة في 1923 كان بداية ولادة الإبداع الشعري في وإنطلاقة للشعر الحر الذي أخاً للشعر العمودي حيث تعد نازك الملائكة من رواد وأوائل من كتب الشعر الحر".