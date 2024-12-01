بالتفصيل.. خارطة ازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:وجسر الدورةمحمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية مجسر قرطبةبن نصير ومجسر الأمانةازدحامات متفرعة بين كرادة خارج وشارع سدة العرصاتجسر وساحة الطابقينكرادة داخل عند الجسر المعلققطر الندى وجسر الجادريةالمطار ازدحام طويل متفرع ومتصل بازدحام القادسية والسريع الجنوبي باتجاه تقاطع الدورةالشعلة من البياع لغاية المطارالأردن وشارع دمشق وشارع المنصور وشارع البيجية والنقاباتنفق وشارع كراج العلاويجسر الجمهورية وشارع يافا14 تموز14 رمضانالشارع من تقاطع عدن لغاية مقبرة الشيخ معروفمجسر وجسر ونفق باب المعظم وجميع ازقة وشوارع مدينة الطب بالكاملمجسر فائق حسن وشارع الوزيريةالمشاتل وساحة عنتر ونفق النداءمحمد القاسم من ثانوية كلية لغاية معارض النهضةصفي الدين الحليالقناة من نادي الطلبة الى الأقسام الداخليةالثورة من القناة لغاية محمد القاسم السايدينبور سعيد من فلكة معارض الحبيبية لغاية نفق الباب الشرقيالكيلاني وجسر السنكمثنى الشيباني ومجسر العلويةسعد بن ابي وقاص وشارع النضال ومجسر الربيعيومجسر البنوك باتجاه القناة ونفق النداء