دفئ سيحتضن الجنوب والفرات.. الموجة الباردة انتهت وبوادر مطرية نهاية الاسبوع

وبحسب بيانات الطقس، فإن برودة الأجواء تستمر خلال الايام القليلة المقبلة حيث تسيطر منظومة طقس تتمثل بامتدادات قطبية اضافة لسيطرة مرتفع جوي سطحي، فيما يكون الطقس باردا ومستقرا لغاية يوم الثلاثاء.واعتبارا من يوم الاربعاء تندفع نحو البلاد كتلة هوائية دافئة نسبيا من الجزيرة ترتفع على اثرها درجات الحرارة لتسجل مدن والفرات الاوسط درجات حرارة حول العشرينات واقل من ذلك في والوسط والغربية.وتتحول الرياح الى الاتجاه الجنوبي الشرقي كما تظهر سحب عالية ومتوسطة الارتفاع.اما الامطار، ففرص تساقطها واردة شمال ووسط البلاد بتاريخ 9 و 10 و 11 كانون الجاري، حيث تتأثر هذه المناطق بحالة خفيفة متفرقة تعقبها موجة باردة قبل منتصف الشهر مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة وفرص امطار وثلوج شمالا، فضلا عن بوادر اولية نهاية الاسبوع الجاري.وتظهر قائمة درجات الحرارة لليوم الاحد، تسجيل اقل درجة حرارة صغرى اليوم في دهوك وتبلغ 0 مئوية، فيما اعلى حرارة عظمى سيتم تسجيلها في البصرة وتبلغ 21 مئوية.