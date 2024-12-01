التعليم تطلق خدمة تسجيل الاعتراضات الإلكترونية بتوزيع المعينين الجدد (رابط)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، "تلفت وزارة العالي والبحث العلمي عناية المهتمين من المعينين الجدد بموجب الأمرين الوزاريين (٢٣٩٤ في ٢٠٢٤/٩/١٦) و(٢٧٠١ في ٢٠٢٤/١٠/١٠) والأسماء المرمزة ضمن الوجبات (د-ج-ب-دب-وزاري-٢٣٩٤) والوجبة (دكتوراه-ماجستير٢-وزاري-٢٧٠١) و (وزاري-٣٢٤٠)، إلى إطلاق خدمة تسجيل الاعتراضات الإلكترونية بشأن التوزيع وتستمر إلى غاية انتهاء الدوام من يوم الثلاثاء الموافق 2024/12/3."أدناه رابط التقديم:https://ur.gov.iq/index/show-eservice/51364/16/org