البنك المركزي يوقف التحويلات المالية لوكلاء شركة تيك توك بالعراق (وثيقة)

نيوز – محليات



أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الاحد، تعميما الى المصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة بإيقاف التحويلات المالية الواردة والصادرة لوكلاء شركة داخل .



أدناه نص الوثيقة الرسمية:

