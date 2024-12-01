نيوز – محلي

في وقت سابق من اليوم، وجه البنك المركزي بإيقاف الحوالات المالية لمن أسماهم بـ"وكلاء شركة تيك توك" داخل البلاد.

وبحسب وثيقة صادرة عن المركز العراقي، تداولتها وسائل الإعلام المحلية، فإن "القرار جاء بناء من وزارة الاتصالات العراقية" بتاريخ 4 تشرين الثاني الماضي".

وأرسل البنك المركزي توجيهات للمصارف المرخّصة كافة والمؤسسات غير المصرفية في العراق، بـ"إيقاف الحوالات المالية الواردة والصادرة لوكلاء شركة (تك توك) داخل العراق".

ويهدف القرار، بحسب عدد من أعضاء مجلس العراقي، إلى الحد من توجه مستخدمي تطبيق "تك توك" نحو المحتوى الهابط بهدف الوصول إلى نسب مشاهدة عالية والحصول على الأموال من .

وانقسم المتفاعلون مع بين لسياسات وزيرة الاتصالات العراقية هيام الياسري، وآخر معارض لهذا القرار، باعتباره يمسّ بحرية التعبير في .

ومن بينهم رئيس تيار "الخط الوطني" عزيز الربيعي، الذي كتب على حسابه في منصة إكس "قرار البنك المركزي هو محاولة لفرض رقابة شاملة على الفضاء الإلكتروني في العراق".

وأضاف الربيعي أن الحل يكون في "تعزيز آليات الرقابة الذكية، وتوفير بيئة رقمية تشجع على الابتكار والإبداع، بدلاً من اللجوء إلى قرارات رد الفعل التي لا يمكن أن تفسر سوى أنها عناد غير مبرر تلجأ إليه وزيرة الاتصالات في كل مرة تواجه اعتراضات على نشاطها من قبل الرأي العام" بحسب تعبيره.

من جهتها، وصفت الصحفية قدس السامرائي، قرار البنك بأنه "أحسن خطوة اتخذتها السلطة العراقية"، معتبرة أن مشاهير التيك توك في قاموا بـ"إفساد المجتمع وتشويه صورة المرأة والرجل العراقي".

وتأتي التحويلات المالية لنشطاء ومشاهير في "تيك توك" بناء على عدد مشاهدات مقاطع الفيديو التي ينشرونها، وكلما ازداد عدد المشاهدات زاد المبلغ المقدم وكذلك زاد إقبال الشركات على الإعلان عن طريقهم، كذلك يحصل المئات وربما أكثر من الناشطين في التطبيق الصيني، على الأموال، من خلال ميزة البث المباشر، التي تتيح لمستخدمين آخرين التعبير عن دعم محتواهم بتقديم المال لهم.