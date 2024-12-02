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معظم الشوارع ممتلئة.. قائمة طويلة بازدحامات بغداد الان

محليات

2024-12-02 | 00:53
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
معظم الشوارع ممتلئة.. قائمة طويلة بازدحامات بغداد الان
909 مشاهدة

السومرية نيوز-محليات

تنشر السومرية نيوز، خارطة شاملة بازدحامات بغداد صباح اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، حيث جاءت الازدحامات منتشرة في معظم مناطق وشوارع بغداد الرئيسية والفرعية، واتسمت بعض الازدحامات بالتفرع وازدحامات أخرى طويلة ومتصلة على الطرق السريعة.


وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:

جسر الرستمية وسريع القناة لغاية صعدة محمد القاسم

محمد القاسم من صعدة سريع القناة لغاية معارض النهضة

شارع سوق بغداد الجديدة

شارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة

كرادة خارج ازدحامات متقطعة

مجسر الربيعي وشارع الصناعة ازدحامات متفرعة

شارع مثنى الشيباني ومجسر العلوية

شارع النضال وشارع الوزارات

سريع القناة امام العاب السندباد ونصب الشهيد

شارع بور سعيد من فلكة معارض الحبيبية لغاية مجسر قرطبة ثم نفق باب الشرقي

مثلث ازدحامات متصلة بين ساحة الخلاني والطيران ومقبرة الغزالي

شارع الجمهورية السايدين

شارع الرشيد

شارع الشيخ عمر

شارع صفي الدين الحلي من مجسر المستنصرية لغاية مجسر فائق حسن

سريع القناة من نادي الطلبة لغاية نصب الشهيد

شوارع وازقة حي القاهرة

نفق النداء وشارع المشاتل

الشارع من محطة تعبئة باب المعظم لغاية مجسر باب المعظم

شارع الوزيرية وجسر ومجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع وازقة مدينة الطب

كورنيش وجسر الاعظمية

شارع 14 رمضان وشارع 14 تموز

شارع المنصور وشارع البيجية وشارع النقابات وشارع دمشق

شارع يافا وجسر الجمهورية

أبو نؤاس وكرادة داخل

جسر الجادرية وشارع جامعة بغداد

شارع المطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصل
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