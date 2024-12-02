معظم الشوارع ممتلئة.. قائمة طويلة بازدحامات بغداد الان

نيوز-محليات



تنشر نيوز، خارطة شاملة بازدحامات صباح اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، حيث جاءت الازدحامات منتشرة في معظم مناطق وشوارع الرئيسية والفرعية، واتسمت بعض الازدحامات بالتفرع وازدحامات أخرى طويلة ومتصلة على الطرق السريعة.



وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:



جسر الرستمية وسريع القناة لغاية صعدة محمد القاسم



محمد القاسم من صعدة القناة لغاية معارض النهضة



سوق الجديدة



بن نصير ومجسر الأمانة



كرادة خارج ازدحامات متقطعة



مجسر الربيعي وشارع الصناعة ازدحامات متفرعة



الشيباني ومجسر العلوية



النضال وشارع الوزارات



القناة امام العاب السندباد ونصب الشهيد



بور سعيد من فلكة معارض الحبيبية لغاية مجسر قرطبة ثم نفق باب



مثلث ازدحامات متصلة بين ساحة الخلاني والطيران ومقبرة الغزالي



الجمهورية السايدين



الرشيد



الشيخ عمر



صفي الدين الحلي من مجسر المستنصرية لغاية مجسر فائق حسن



القناة من نادي الطلبة لغاية نصب الشهيد



شوارع وازقة حي القاهرة



نفق النداء وشارع المشاتل



الشارع من محطة تعبئة باب المعظم لغاية مجسر باب المعظم



الوزيرية وجسر ومجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع وازقة مدينة الطب



كورنيش وجسر الاعظمية



14 رمضان وشارع 14 تموز



المنصور وشارع البيجية وشارع النقابات وشارع دمشق



يافا وجسر الجمهورية



أبو نؤاس وكرادة داخل



جسر الجادرية وشارع جامعة



المطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصل وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:جسر الرستمية وسريع القناة لغاية صعدة محمد القاسممحمد القاسم من صعدة القناة لغاية معارض النهضةسوق الجديدةبن نصير ومجسر الأمانةكرادة خارج ازدحامات متقطعةمجسر الربيعي وشارع الصناعة ازدحامات متفرعةالشيباني ومجسر العلويةالنضال وشارع الوزاراتالقناة امام العاب السندباد ونصب الشهيدبور سعيد من فلكة معارض الحبيبية لغاية مجسر قرطبة ثم نفق بابمثلث ازدحامات متصلة بين ساحة الخلاني والطيران ومقبرة الغزاليالجمهورية السايدينالرشيدالشيخ عمرصفي الدين الحلي من مجسر المستنصرية لغاية مجسر فائق حسنالقناة من نادي الطلبة لغاية نصب الشهيدشوارع وازقة حي القاهرةنفق النداء وشارع المشاتلالشارع من محطة تعبئة باب المعظم لغاية مجسر باب المعظمالوزيرية وجسر ومجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع وازقة مدينة الطبكورنيش وجسر الاعظمية14 رمضان وشارع 14 تموزالمنصور وشارع البيجية وشارع النقابات وشارع دمشقيافا وجسر الجمهوريةأبو نؤاس وكرادة داخلجسر الجادرية وشارع جامعةالمطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصل