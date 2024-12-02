وبحسب هيئة الانواء الجوية، فإن أجواء تقع تحت تأثير ضغط جوي مرتفع يتسبب باستقرار الأجواء، فيما يكون الطقس باردا في اغلب المدن ويميل للدفئ في نهارا وتبقى درجات الحرارة مستقرة.وتظهر جداول درجات الحرارة، ان اقل درجة صغرى سيتم تسجيلها اليوم الاثنين ستكون في الدين وديالى وتبلغ 2 مئوية، اما اعلى درجة حرارة عظمى ستكون في ميسان وذي قار وتبلغ 21 مئوية.وحتى المقبلة أي مع نهاية الأسبوع، سينتهي الأسبوع مع وجود طقس غائم فقط ولا سيما يومي الأربعاء والخميس لكن لا توجد امطار وتكون الحرارة بين مستقرة وبين ارتفاع قليل.ويقول أحد المختصين بالطقس، انه يبدو ان انقطاع الامطار سوف يستمر لمدة ليست بالقليلة اطلاقاً لعدم وجود اية ملامح لقدوم موجة امطار حتى منتصف الشهر الحالي نتيجة لسيطرة نظام عنيد من الضغط الجوي المرتفع"، معتبرا ان "ما يحدث هو بفعل اشتداد ظاهرة اللانينيا في المحيط الهادئ ومالها من انعكاسات سلبية كبيرة على المشرق العربي"، داعيا الى "اقامة صلاة الاستسقاء".