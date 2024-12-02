600 مدرسة جديدة ستدعم قطاع التربية في العراق

وقال لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، إن "مجلس للتنمية عقد اجتماعاً برئاسة رئيس وخوّل المدير التنفيذي للصندوق بتوقيع عقود لتنفيذ 600 مدرسة كمرحلة أولى ضمن مشروع إيدوبا الخاص ببناء المدارس".