بابل.. الغاء حفل نسائي بسبب المحتوى الهابط

وقال في حديث لـ نيوز، ان "مديرية السياحي في قررت إلغاء حفل نسائي كان من المفترض إقامته يوم 13/12/2024 داخل إحدى مدن الألعاب".وأضاف ان "المديرية بررت منع إقامة مثل هكذا حفلات بحضور شخصيات محكومة سابقاً بسبب المحتوى الهابط، دون ذكر مزيد من التفاصيل".