السوداني يصدر توجيهاً بشأن عودة اللبنانيين لديارهم

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ نيوز، أن "رئيس محمد شياع وجّه بتسيير رحلات مجانية إلى بيروت".وأضاف، أن ذلك جاء "لنقل ضيوف من المواطنين اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم".