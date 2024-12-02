مناطق الكرادة والعرصات تختنق بالازدحامات

وقال مراسل نيوز، ان "زخما مروريا حادا ضرب شوارع وأزقة والعرصات والمناطق القريبة"، مبينا ان "حركة السير شبه متوقفة".وأشار الى ان "الازدحامات امتدت الى داخل الازقة الفرعية، فيما تطوع بعض المدنيين لتنظيم المرور داخل الازقة".