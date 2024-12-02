مكتب السيد السيستاني يعلن غرة شهر جمادى الآخرة

اعلن المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، اليوم الاثنين، ان يوم غد الثلاثاء أول أيام شهر جمادى الآخرة.





وذكر المكتب في بيان، ورد لـ نيوز، ان "يوم غد الثلاثاء الموافق (12/3/ 2024م) هو من شهر جمادى الآخرة لعام ١٤٤٦ للهجرة".