أزمة "الكاز" تتفاقم في البصرة.. وطوابير من الشاحنات تنتظر (فيديو)

افاد مراسل نيوز، اليوم الاثنين، بتفاقم ازمة منتوج "الكاز" في محافظة مع توقف طوابير طويلة من الشاحنات امام محطات الوقود.

وقال المراسل، ان "طوابير من الشاحنات توقفت امام محطات الوقود بسبب أزمة الكاز في البصرة".



وأضاف، ان "المحطات تبلغ اصحاب الشاحنات بعدم توفر مادة الكاز من المصفى لليوم الثالث على التوالي".