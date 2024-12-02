في كربلاء.. تسجيل أسماء اللبنانيين الراغبين بالعودة

وقال رئيس قسم العلاقات العامة في العتبة عبد الامير طه في بيان، إن "العتبة الحسينية المقدسة باشرت بتسجيل العوائل اللبنانية الراغبة بالعودة إلى وطنهم بعد قرار وقف إطلاق النار".

وكشف عن "إنطلاق اول رحلة تحمل عوائل لبنانية للعودة إلى بلادهم"، الى ان "قرار العودة للبنان بحسب طلبهم ونحن ابوابنا مفتوحة حتى هذا اليوم".

وأكد طه "وجود تنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، وجهات متعددة من وزارات الهجرة والمهجرين والنقل، والتجارة، بالإضافة إلى هيئة الحج والعمرة، والحشد في تنظيم إجراءات العودة".