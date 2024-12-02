محافظة عراقية جديدة تعطل الدوام الرسمي الخميس المقبل

نيوز – محلي

أعلنت محافظة واسط، عن تعطيل الدوام فيها يوم الخميس المقبل.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام يوم الخميس المقبل بمناسبة استشهاد فاطمة الزهراء (عليها السلام)". وأضافت "تستثنى من العطلة الدوائر الخدمية والمصارف".