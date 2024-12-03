الى العراقيين جميعا.. تجنبوا هذه الطرق

ادناه خارطة بهذه الطرق:محمد القاسم من صعدة سريع القناة لغاية معارض النهضةشارع سوق الجديدةشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانةكرادة خارج ازدحامات متقطعةمجسر الربيعي وشارع الصناعة ازدحامات متفرعةشارع مثنى الشيباني ومجسر العلويةشارع النضال وشارع الوزاراتسريع القناة امام العاب السندباد ونصب الشهيدشارع بور سعيد من فلكة معارض الحبيبية لغاية مجسر قرطبة ثم نفق باب الشرقيمثلث ازدحامات متصلة بين ساحة الخلاني والطيران ومقبرة الغزاليشارع الجمهورية السايدينشارع الرشيدشارع الشيخ عمرشارع صفي الدين الحلي من مجسر المستنصرية لغاية مجسر فائق حسنسريع القناة من نادي لغاية نصب الشهيدشوارع وازقة حي القاهرةنفق النداء وشارع المشاتلالشارع من محطة تعبئة باب المعظم لغاية مجسر باب المعظمشارع الوزيرية وجسر ومجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع شوارع وازقة مدينة الطبكورنيش وجسر الاعظميةشارع 14 رمضان وشارع 14 تموزشارع المنصور وشارع البيجية وشارع النقابات وشارع دمشقشارع يافا وجسر الجمهوريةأبو نؤاس وكرادة داخلجسر الجادرية وشارع جامعةشارع المطار وسريع القادسية ازدحام طويل ومتصلجسر الرستمية وسريع القناة لغاية صعدة محمد القاسم