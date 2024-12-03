الأنواء الجوية محذرة: محافظة عراقية تصل إلى الإنجماد

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، ان تسجل محافظة السليمانية يوم غد الأربعاء درجة الانجماد.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، وغائم جزئي إلى غائم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبينة ان "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأضافت أن "طقس يوم سيكون صحواً إلى غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية ومقاربة في المنطقة الوسطى"، لافتة إلى أن "طقس يوم السبت المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الجنوبية، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابعت ان " درجات الحرارة العظمى ليوم غد في بغداد وديالى 19 درجة مئوية، دهوك وكركوك 16، أربيل ونينوى وصلاح الدين 17، كربلاء المقدسة 20، النجف الأشرف والديوانية وميسان وبابل و واسط 21، البصرة والمثنى 22"، اما الصغرى في ميسان 9 مئوية والمثنى 8 مئوية وبغداد 4 مئوية اما دهوك واربيل 5 مئوية والسليمانية صفر مئوية وهي درجة الانجماد".